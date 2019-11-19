Неймар вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ» Нападающий «ПСЖ» Неймар полностью восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Новости СМИ2 Об этом сообщает пресс-служба французского клуба. Напомним, что нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму 13 октября в товарищеском матче против сборной Нигерии, отыграв всего 12 минут с начала встречи. 🔛🏋️‍♂️



L'entraînement du jour au Centre Ooredoo 📍



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/DxVcphlThO — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 19, 2019