«Сочи» объявил об отставке Точилина Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

45-летний специалист работал в «Сочи» с момента основания клуба в 2018 году. До этого он провел три года в «Динамо» (Санкт-Петербург), которое перед прошлым сезоном и перебазировалось в Сочи.

После 16 туров дебютант премьер-лиги набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

«Футбольный клуб благодарит Александра Васильевича за плодотворную работу, которую он проводил в последние годы и желает удачи в будущем! Вопрос о продолжении деятельности Александра Васильевича в структуре клуба будет решен в ближайшее время», – говорится в сообщении пресс-службы.

Выполнять функции главного тренера «Сочи» до зимнего перерыва в чемпионате будет Роман Березовский.