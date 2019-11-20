«Сочи» объявил об отставке Точилина

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.
45-летний специалист работал в «Сочи» с момента основания клуба в 2018 году. До этого он провел три года в «Динамо» (Санкт-Петербург), которое перед прошлым сезоном и перебазировалось в Сочи.
После 16 туров дебютант премьер-лиги набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.
«Футбольный клуб благодарит Александра Васильевича за плодотворную работу, которую он проводил в последние годы и желает удачи в будущем! Вопрос о продолжении деятельности Александра Васильевича в структуре клуба будет решен в ближайшее время», – говорится в сообщении пресс-службы.
Выполнять функции главного тренера «Сочи» до зимнего перерыва в чемпионате будет Роман Березовский.
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