Александр Точилин: Изменения в «Сочи» были неизбежны Главный тренер «Сочи» отправлен в отставку.

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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал решение руководство о своей отставке.

«Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице чемпионата и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны, – приводит слова Точилина официальный сайт клуба. – Я благодарю руководство и футболистов клуба за годы совместной работы и желаю удачи в оставшихся матчах РПЛ. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Сочи» за поддержку, которую мы все чувствуем каждый день. Удачи!».

Напомним, 45-летний специалист работал в «Сочи» с момента основания клуба в 2018 году. До этого он провел три года в «Динамо» (Санкт-Петербург), которое перед прошлым сезоном и перебазировалось в Сочи.

После 16 туров дебютант премьер-лиги набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.