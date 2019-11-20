Валерий Газзаев: Россия выйдет в плей-офф чемпионата Европы Бывший главный тренер Сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы сборной России на Евро-2020

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«Сборные Бельгии и Дании - очень серьезные соперники, четвертая команда тоже будет серьезной, сборная Уэльса была в четверке сильнейших на прошлом чемпионате Европы. Бельгийцы выглядят фаворитами, а остальные три команды будут бороться за второе место. Датчан можно обыгрывать. Я абсолютно уверен, что вместе со сборной Бельгии мы выйдем в плей-офф чемпионата Европы», - сказал специалист.

В финальной стадии Чемпионата Европы сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии и Дании. Последний участник квартета определится в результате жеребьевки, которая состоится 30 ноября.