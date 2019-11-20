Моуринью по-прежнему хочет купить Бэйла Об этом сообщает Walles Online.

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Новый наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью попросил руководство вернуть в лондонский клуб форварда «Реала» Гарета Бэйла, который выступал за «шпор» с 2007 по 2013 год.

Согласно источнику, португалец надеется, что сделка состоится в зимнее трансферное окно.

Летом 2018 года Моуринью пытался пригласить игрока, будучи тренером «Манчестер Юнайтед». Сделка не состоялась, поскольку англичане отказались платить за валлийца 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов избавиться от Бэйла из-за его проблем с главным тренером Зинедином Зиданом.

В текущем сезоне 29-летний нападающий провел 7 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.