СМИ: в Турции пропал российский форвард клуба «Анкарагюджю» В Турции пропал нападающий «Анкарагюджю» Заур Садаев.

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Milliyet, форвард не выходит на связь с руководством клуба и главным тренером Мустафой Капланом уже больше недели.

Напомним, что 30-летний центральный нападающий перешел в турецкий клуб в июле 2019 года на правах аренды из «Ахмата» до конца сезона-2019/20. С тех пор Садаев провел 12 матчей за команду, заработав одну желтую карточку.