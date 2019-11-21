Моуринью намерен вернуть Бэйла в «Тоттенхэм» Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью определил вингера «Реала» Гарета Бэйла как главную цель в зимнее трансферное окно.

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По информации AS, Моуринью ближайшей зимой попытается заманить 30-летнего Бэйла обратно в «Тоттенхэм», за который тот выступал в период с 2007 по 2013 годы.

При этом, как отмечает издание, агент валлийца Джонатан Барнетт настаивает на том, что его клиент не покинет «Реал» в январе, считая, что гораздо более вероятен его переход в летнее трансферное окно.

Напомним, что Бэйл, празднуя выход сборной Уэльса в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, поднял плакат «Уэльс, гольф, Мадрид», чем спровоцировал негативную реакцию среди болельщиков мадридского клуба.