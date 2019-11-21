Доменико Тедеско: Лимит – не проблема, у нас хорошая команда Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско - о лимите на легионеров.

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- Это не проблема, у нас хорошая команда, хорошие русские игроки. Я считаю, что даже если бы не было лимита, мы бы играли тем же составом, - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, что в ближайшее воскресенье «Спартак» в рамках 17-го тура чемпионата России на выезде сыграет против «Урала».

После 16 туров «Спартак» набрал 21 очко и занимает шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.