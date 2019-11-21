Заур Садаев: Я решил, что больше не буду играть за «Анкарагюджю», контракт разорван Нападающий «Анкарагюджю» Заур Садаев вышел на связь.

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«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и все», - цитирует Садаева «РИА Новости» со ссылкой на Instagram футболиста.

Ранее издание Milliyet сообщило, что форвард уже больше недели не выходит на связь с руководством и главным тренером команды.

Напомним, что 30-летний центральный нападающий перешел в турецкий клуб в июле 2019 года на правах аренды из «Ахмата» до конца сезона-2019/20. С тех пор Садаев провел 12 матчей за команду, заработав одну желтую карточку.