Джикия вошел в сотню лучших футболистов квалификационного турнира Евро-2020 Защитник сборной России принял участие во всех матчах отборочного турнира.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал рейтинг лучших игроков по итогам завершившегося квалификационного турнира Евро-2020. Лучшим из россиян стал Георгий Джикия, занявший 69-е место.

Защитник провел все 10 матчей в отборочном турнире и забил 1 гол. Первое место в рейтинге занял нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай, на второй строчке расположился его соотечественник Френки де Йонг, замкнул тройку голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд. Полузащитник сборной России Денис Черышев занял 106-е место, защитник Федор Кудряшов - 163-е.