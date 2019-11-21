Киевское «Динамо» наказано за расизм фанатов Киевляне проведут один домашний матч при пустых трибунах.

Контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола (УАФ) вынес наказания по итогам матча УПЛ «Шахтер» – «Динамо» (1:0).

По сообщению официального сайта УАФ, киевляне проведут один домашний матч в чемпионате Украины без зрителей и еще один матч – условно с испытательным сроком до конца сезона. Также клуб оштрафован на 500 тысяч гривен (порядка 18,6 тысяч евро). Следующий домашний матч УПЛ «Динамо» проведет с «Мариуполем».

Напомним, в матче 14-го тура УПЛ болельщики «Динамо» оскорбляли по расовому признаку бразильских игроков «Шахтера» Тайсона и Дентиньо.