«Тамбову» запрещено регистрировать новых футболистов

На заседании палаты по разрешению споров РФС, состоявшемся 21 ноября, было решено запретить ФК «Тамбов» регистрировать новых игроков. Данное решение было принято в качестве обеспечительной меры по разрешению споров с экс-футболистами команды Иваном Маркеловым и Евгением Овсиенко.
Запрет будет снят в случае погашения «Тамбовом» задолженности перед футболистами и выплаты процентов за задержку.
В текущем сезоне РПЛ «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице.
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