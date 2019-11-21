«Тамбову» запрещено регистрировать новых футболистов Запрет связан с задолженностью клуба перед бывшими игроками Евгением Овсиенко и Иваном Маркеловым.

На заседании палаты по разрешению споров РФС, состоявшемся 21 ноября, было решено запретить ФК «Тамбов» регистрировать новых игроков. Данное решение было принято в качестве обеспечительной меры по разрешению споров с экс-футболистами команды Иваном Маркеловым и Евгением Овсиенко.

Запрет будет снят в случае погашения «Тамбовом» задолженности перед футболистами и выплаты процентов за задержку.

В текущем сезоне РПЛ «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице.