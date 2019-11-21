«Барселона» хочет пригласить Обамеянга

Форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг приостановил переговоры с руководством о новом контракте.
Согласно источнику, габонский футболист получил предложение от «Барселоны». При этом сообщается, что боссам «пушкарей» 30-летний нападающий сообщил, что примет окончательное решение по окончании сезона. По его словам, все зависит от выхода «Арсенала» в Лигу чемпионов.
В текущем сезоне форвард «канониров» провел 14 матчей и забил 9 голов. Его контракт в силе до лета 2021 года.
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