«Барселона» хочет пригласить Обамеянга - Советский спорт
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21 ноября 2019 19:55ФутболГичунцев Артур

«Барселона» хочет пригласить Обамеянга

Об этом сообщает Sport.es.

Форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг приостановил переговоры с руководством о новом контракте.

Согласно источнику, габонский футболист получил предложение от «Барселоны». При этом сообщается, что боссам «пушкарей» 30-летний нападающий сообщил, что примет окончательное решение по окончании сезона. По его словам, все зависит от выхода «Арсенала» в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне форвард «канониров» провел 14 матчей и забил 9 голов. Его контракт в силе до лета 2021 года.

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