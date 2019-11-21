Хонда сможет помочь команде Слуцкого уже в ближайшем туре Полузащитник получил разрешение на работу в Нидерландах.

Полузащитник Кейсуке Хонда получил разрешение на работу в Нидерландах и уже в ближайшее воскресенье сможет дебютировать за «Витесс» в матче чемпионата страны против «Спарты», сообщает пресс-служба арнемского клуба.

Напомним, японский футболист подписал контракт с «Витессом» уже по ходу текущего сезона в качестве свободного агента.

Кейсуке Хонда уже выступал под руководством Леонида Слуцкого в столичном ЦСКА с 2010 по 2013 годы. В составе армейцев полузащитник становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.

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Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-3905295-honda-poluchil-razreshenie-na-vystuplenija-za-vitess.html?utm_source=copypaste