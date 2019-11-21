В «Локомотиве» прокомментировали возможность ухода Алексея Миранчука Председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков был краток.

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Сегодня в итальянской прессе появились слухи о том, что «Ювентус» уже согласовал с «Локомотивом» трансфер Алексея Миранчука. Переход якобы должен состояться уже следующим летом. Эту информацию кратко прокомментировал председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

«На заборах много чего пишут», – заявил Мещеряков в интервью корреспонденту «Чемпионат.com».

Всю свою профессиональную карьеру Алексей Миранчук провел в «Локомотиве», за который выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего футболиста 4 гола в 13 матчах РПЛ. В Европе его трансферную стоимость оценивают в 16 млн евро.