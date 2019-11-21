Слуцкий использует Хонду в ближайшее воскресенье

Российский тренер клуба из Арнема Леонид Слуцкий доволен формой японского новобранца, прекрасно знакомого еще со времен совместной работы в московском ЦСКА и намерен использовать его в ближайшем матче чемпионата Голландии.
Голландское издание De Telegraaf приводит такие слова Слуцкого: «Хонда будет играть против «Спарты». В Камбодже он тренировался самостоятельно. К тому же он физически на хорошем уровне. Не то, чтобы он стал быстрее, но скорость никогда не была его лучшим качеством. Кейсуке будет играть очень важную роль, как связующий футболист между полузащитой и атакой. Роль, которая в прошлом году принадлежала Мартину Эдегору».
«Витесс» подписал контракт с 33-летним футболистом 6 ноября. С середины нынешнего лета Хонда не имел игровой практики с тех пор, как расстался с австралийским клубом «Мельбурн Виктори». С тех пор Хонда сам занимался своей подготовкой, исполняя обязанности главного тренера сборной Камбоджи.
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