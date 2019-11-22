Бэйл не перейдет в «Тоттенхэм» в январе «Реал» не намерен отпускать валлийца.

Загрузка...

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не будет возвращаться в «Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно, сообщает El Chiringuito TV.

После назначения главным тренером «шпор» Жозе Моуринью появились сообщения о том, что 30-летний валлиец может вернуться в «Тоттенхэм», за который выступал с 2007 по 2013 годы. Однако по информации источника, Бэйл отклонит предложение из Лондона, если такое поступит. К тому же «Реал» не намерен отпускать игрока в ближайшее время, несмотря на разногласия с ним у главного тренера команды Зинедина Зидана.

Бэйл не играл за «Реал» с 5 октября 2019 года. После этого он вернулся из сборной Уэльса с травмой, которую залечил только перед минувшей международной паузой, во время которой снова принял участие в матчах национальной команды.

В нынешнем сезоне в семи матчах за «Реал» Бэйл забил два гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.