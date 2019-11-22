«Лестер» не будет продавать лидеров в январе Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что клуб не собирается продавать ключевых игроков в зимнее трансферное окно.

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«Мы хотим расти, и у нас есть такая возможность. Мы не будем никого продавать в январе. Наша задача — сохранить текущий состав, и если будет возможность, усилиться новыми игроками. Если нет, то мы продолжим играть с теми футболистами, которые у нас есть. Наша команда очень сильна», — приводит слова Роджерса The Telegraph.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Лестер» расположился на второй строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков в 12 матчах.