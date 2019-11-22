На президента Украинской ассоциации футбола заведено пять уголовных дел

Генеральная прокуратура Украины возбудила пять уголовных дел против должностных лиц Украинской ассоциации футбола, среди которых и ее президент Андрей Павелко, информирует NV.ua. Сообщается, что Павелко присвоил 270 миллионов гривен (712 миллионов рублей), которые были выделены на строительство футбольных полей.
Также проводится расследование по возможной растрате денежных средств, полученных УАФ от УЕФА в рамках социальной программы.
Кроме того, Повелко подозревается в предоставлении возможно недостоверной информации при декларировании имущества и злоупотреблении должностными полномочиями.
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