Кейсуке Хонда: Последние месяцы я не отдыхал Японец готовится дебютировать за «Витесс».

Новичок «Витесса» Кейсуке Хонда высказался о своей форме после того, как провел шесть месяцев без клуба.

«Я с нетерпением жду, когда буду играть снова, – приводит De Telegraaf слова 33-летнего японца. – У меня не было матчей шесть месяцев, но последние месяцы я не отдыхал. Я всегда тренировался индивидуально, где бы я ни был – в Камбодже или Японии».

Напомним, 6 ноября «Витесс» объявил о подписании с Хондой контракта до конца нынешнего сезона.

Отметим, что в сезоне-2008/2009 Хонда уже выступал в Голландии за «Венло», после чего перешел в ЦСКА. Его последним клубом был «Мельбурн Виктори» (2018-2019). Также с 2018 года он тренирует сборную Камбоджи.

Дебют Хонды может состояться 24 ноября в матче со «Спартой» в гостях.