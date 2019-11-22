«Спартак» и ЦСКА сыграют на «Открытие Арене» Определились хозяева полей в матчах 1/4 финала Кубка России по футболу 2019/20.

По результатам жеребьевки московский «Спартак» примет столичных армейцев на «Открытие Арене».

В других парах питерский «Зенит» сыграет в Грозном с «Ахматом», а встреча «Шинник» - «Урал» состоится в Ярославле.

Хозяин поля в игре «Химки» — «Торпедо» был определен автоматически (по наибольшей разности выездных и домашних матчей начиная с 1/16 финала).

Четвертьфиналы Кубка России будут сыграны 4 и 5 марта 2020 года.