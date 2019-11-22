«Порту» установил рекордную для Португалии цену за своего 17-летнего нападающего Сумма отступных составит 125 миллионов евро.

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Один из самых титулованных команд в истории португальского футбола лиссабонский «Порту» заключил новый контракт с нападающим Фабиу Силвой. Об этом сообщает португальская газета Record.

Президент клуба Пинту Да Кошта включил в соглашение со своим молодым футболистом пункт, в котором прописаны рекордные в истории чемпионата Португалии отступные – 125 миллионов евро.

Отметим, что Фабиу Силва является самым юным игроком в истории лиссабонцев, отличившемся в официальном матче основной команды.

В текущем сезоне нападающей принял участие в 5 матчах чемпионата Португалии, отметившись одним мячом в домашней встрече против «Фамаликана» (3:0).