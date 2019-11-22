Гендиректор «Ахмата»: Мне удалось извлечь шар, дающий преимущество над «Зенитом»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подвел итоги жеребьевки хозяев поля в матчах ¼ финала Кубка России.
«В процедуре жеребьевки принимали участие генеральный секретарь (РФС) Александр Алаев и представители клубов, – приводит слова Айдамирова официальный сайт «Ахмата». – В корзине было четыре шара с нумерацией от одного до четырех. Мне удалось извлечь шар, дающий преимущество над оппонентом. Так определился хозяин в нашей паре».
Напомним, по итогам жеребьевки «Ахмат» примет «Зенит» в Грозном, «Спартак» сыграет дома с ЦСКА, а «Шинник» и «Урал» проведут матч в Ярославле. В еще одной паре «Химки» – «Торпедо» хозяин поля был определен автоматически по разнице домашних и гостевых матчей, начиная с 1/16 финала.
Матчи ¼ финала запланированы на 4-5 марта 2020 года.
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