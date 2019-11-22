Юрий Вернидуб: В Россию не поеду никогда Наставник солигорского «Шахтера» отказывается работать в российских клубах.

53-летний украинский специалист Юрий Вернидуб, ставший в этом сезоне новым главным тренером солигорского «Шахтера» рассказал о том, готов ли рассмотреть продолжение своей карьеры в России.

«Давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много — не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Так меня воспитали родители, и я им благодарен.», – сказал Юрий в интервью белорусской спортивной газете «Прессбол».

Отметим, что в качестве тренера луганской Зари Юрий Вернидуб стал бронзовым призером чемпионата Украины сезона-2016/2017. Также он дважды становился тренером года на Украине – в 2016 и 2018 годах.