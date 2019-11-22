Зинедин Зидан: Я рассчитываю на Бэйла

Гарет Бэйл вызвал негодование поклонников Королевского клуба, когда после победы сборной Уэльса над венграми в решающем матче отборочного турнира Евро-2020. Празднуя выход на чемпионат Европы, Бэйл позировал перед объективами телеоператоров и фотографов с флагом Уэльса, на котором была надпись: «Уэльс, гольф, Мадрид – в таком порядке».
Goal.com сообщает, что Зинедин Зидан, общаясь с испанскими журналистами, посоветовал болельщикам не критиковать валлийского футболиста: «Я думаю, что по этому поводу было слишком много шума. Теперь всем нужно успокоиться. Что касается меня, то я смотрю только на качество работы на поле и обращаю внимание только на те слова, которые адресованы мне и непосредственно другим игрокам. Происходящее вне команды – меня не интересует. Бэйл – важный игрок, и я на него рассчитываю».
30-летний валлиец не играл за «Реал» с тех пор, как получил травму 5 октября, но к решающим для сборной Уэльса матчам квалификации Евро он успел восстановиться. В нынешнем сезоне Гарет сыграл в примере 6 матчей, забив два мяча и сделав две результативные передачи.
Завтра вечером 23 ноября «Реал» сыграет дома с «Реалом Сосьедадом» в рамках 13-го тура чемпионата Испании.
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