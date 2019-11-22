Главный тренер «Лилля» – об уходе ассистентов к Моуринью: Это классно, очень классно Жоау Сакраменту и Нуну Сантуш покинули «Лилль» ради работы в «Тоттенхэме».

Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье прокомментировал уход своих ассистентов Жоау Сакраменту и Нуну Сантуша в штаб «Тоттенхэма», который возглавил португалец Жозе Моуринью.

«Да, я был расстроен и раздражен, потому что время было выбрано неудачное, – приводит L’Equipe слова Гальтье. – Но что может сделать президент, когда два сотрудника хотят уйти. На его месте я бы сделал то же самое.

Каждый ведет дела по-своему. Нет, Моуринью мне не звонил. Он звонил (спортивному директору) Луису (Кампосу). Но это классно, очень классно».

Напомним, в среду Моуринью был назначен главным тренером «Тоттенхэма» на следующий день после отставки аргентинца Маурисио Почеттино.

После 13 туров «Лилль» занимает пятое место в лиге 1 и в пятницу сыграет в гостях с «ПСЖ».