Гол Икарди помог «ПСЖ» одержать победу над «Лиллем» - Советский спорт
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23 ноября 2019 00:36Футбол

Гол Икарди помог «ПСЖ» одержать победу над «Лиллем»

Футболисты «ПСЖ» обыграли «Лилль» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.

В составе парижской команды голами отметились Мауро Икарди (17-я минута) и Анхель Ди Мария (31).

После этой игры «ПСЖ» набрал 33 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице лиги 1. «Лилль», имея в активе 19 очков, расположился на седьмом месте.

В следующем туре «ПСЖ» 1 декабря сыграет против «Монако», а «Лилль» днем ранее на своем поле примет «Дижон».

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