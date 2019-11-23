Тухель недоволен игрой Неймара

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель остался недоволен игрой Неймара в матче 14-го тура Чемпионата Франции против «Лилля» (2:0).
«Ему не хватает ритма. Он потерял много мячей, но это нормально, так как он давно не играл», – цитирует Тухеля Bien Sports.
Из-за травмы, полученной в игре за сборную Бразилии, Неймар не играл за клуб с начала октября. Всего на счету бразильского форварда 4 гола в шести матчах чемпионата Франции текущего сезона.
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