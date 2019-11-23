Первушин останется главным тренером «Тамбова» до конца текущего сезона Руководство клуба довольно последними результатами команды.

Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин продолжит работать с командой до конца сезона 2019/2020. Об этом сообщил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

Также он отметил, что руководство выражает доверие 49-летнему специалисту и надеется, что Сергей справится с поставленной задачей – сохранение прописки в Российской премьер-лиге.

«То, что сейчас происходит, нам нравится, нас все устраивает. В матче с «Локомотивом» мы на ничью наиграли. Но ничего страшного, мы возьмем еще свои очки в нужных встречах», – добавил Худяков.

Напомним, что Первушин был назначен и.о. главного тренера тамбовского клуба после отставки Александра Григоряна в связи с неудовлетворительными результатами. На своем посту Сергей отработал 4 встречи, имея в своем активе 3 победы и 1 поражение.

После 17-ти сыгранных туров «Тамбов» после занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.