Первушин останется главным тренером «Тамбова» до конца текущего сезона - Советский спорт
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23 ноября 2019 13:40ФутболКорегин Владислав

Первушин останется главным тренером «Тамбова» до конца текущего сезона

Руководство клуба довольно последними результатами команды.

Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин продолжит работать с командой до конца сезона 2019/2020. Об этом сообщил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

Также он отметил, что руководство выражает доверие 49-летнему специалисту и надеется, что Сергей справится с поставленной задачей – сохранение прописки в Российской премьер-лиге.

«То, что сейчас происходит, нам нравится, нас все устраивает. В матче с «Локомотивом» мы на ничью наиграли. Но ничего страшного, мы возьмем еще свои очки в нужных встречах», – добавил Худяков.

Напомним, что Первушин был назначен и.о. главного тренера тамбовского клуба после отставки Александра Григоряна в связи с неудовлетворительными результатами. На своем посту Сергей отработал 4 встречи, имея в своем активе 3 победы и 1 поражение.

После 17-ти сыгранных туров «Тамбов» после занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

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