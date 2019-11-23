Марсело не собирается завершать карьеру Защитник «Реала» заявил, что даже не задумывался об окончании карьеры.

«Я навсегда связан с «Реалом». Сейчас не размышляю о том, чем буду заниматься в будущем. Я думаю только о том, чтобы сыграть в следующем поединке, о завтрашней тренировке. Единственное, что могу точно сказать - я еще очень далек от завершения карьеры», - приводит слова бразильца Marca.

В текущем сезоне 31-летний бразилец провел пять матчей в Примере, в которых отметился одной голевой передачей.

Контракт защитника с «Реалом» рассчитан до 2022 года.