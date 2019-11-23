Марсело не собирается завершать карьеру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 ноября 2019 13:39ФутболНечаев Юрий

Марсело не собирается завершать карьеру

Защитник «Реала» заявил, что даже не задумывался об окончании карьеры.

«Я навсегда связан с «Реалом». Сейчас не размышляю о том, чем буду заниматься в будущем. Я думаю только о том, чтобы сыграть в следующем поединке, о завтрашней тренировке. Единственное, что могу точно сказать - я еще очень далек от завершения карьеры», - приводит слова бразильца Marca.

В текущем сезоне 31-летний бразилец провел пять матчей в Примере, в которых отметился одной голевой передачей.

Контракт защитника с «Реалом» рассчитан до 2022 года.

Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Надеемся на медали в Эстерсунде Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную Александр Тихонов: Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU?
Ломают Кучерова, Василевского, Кейна, а НХЛ молчит Не задался новый сезон у самого ценного игрока прошлого регулярного чемпионата. 20.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий
Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при Александр Самарин и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым уже стали победителями турнира. А в женском и парном катании преимущество наших слишком велико. 16.11.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Надеемся на медали в Эстерсунде Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную Александр Тихонов: Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU?
Прощай, «Торпедо»! Что мы запомним о легендарной арене перед ее закрытием Обозреватель «Советского спорта» - о самых ярких матчах, которые прошли на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. 22.11.2019 18:09 Футбол Федоровский Александр
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Удаление Тедеско и реакция Дзюбы. Что готовит 17-й тур «Советский спорт» – о главных интригах 17-го тура РПЛ. 22.11.2019 12:17 Футбол Безъязычный Алексей
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» - о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Новости
14:21 Футбол «Барселона» – лидер прошлого сезона по призовым в Лиге чемпионов
14:17 Футбол Владимир Федотов: На первый план выходят судьи
14:00 Футбол Олег Иванов: Стараемся играть в активный футбол и прессинговать
13:55 Легкая атлетика Шляхтин подал заявление об отставке
13:40 Футбол Первушин останется главным тренером «Тамбова» до конца текущего сезона
13:39 Футбол Марсело не собирается завершать карьеру
13:30 Футбол «Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
13:20 Фигурное катание Алена Косторная: За меня очень сильно болели. Спасибо всем большое!
13:01 Фигурное катание Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова – третья
12:55 ММА Джонс и Рейес возглавят турнир UFC 247
12:43 Футбол Коновалов может перейти в «Сочи»
12:41 Футбол «Рубин» – «Зенит». Дзюба выйдет с первых минут
12:28 Футбол Суарес прокомментировал слухи о плохих отношениях Месси и Гризманна
12:27 Футбол Кейн был шокирован отставкой Почеттино
12:06 Футбол Полузащитник «Челси» Баркли был замечен танцующим топлес в ночном клубе в Дубае
11:58 Футбол Тренер «Гремио» подарил футболисту 9 тысяч евро за гол через себя
11:42 Футбол У бывшего главного тренера «Реала» Люшембурго диагностировали рак кожи
11:30 ММА Олейник заявил, что Макгрегор не выступит 18 января
11:18 Футбол Ибрагимович близок к переходу в «Милан»
11:04 ММА Олейник подтвердил бой против Грина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array