Марсело не собирается завершать карьеру

«Я навсегда связан с «Реалом». Сейчас не размышляю о том, чем буду заниматься в будущем. Я думаю только о том, чтобы сыграть в следующем поединке, о завтрашней тренировке. Единственное, что могу точно сказать - я еще очень далек от завершения карьеры», - приводит слова бразильца Marca.
В текущем сезоне 31-летний бразилец провел пять матчей в Примере, в которых отметился одной голевой передачей.
Контракт защитника с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
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