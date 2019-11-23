Олег Иванов: Стараемся играть в активный футбол и прессинговать «Ахмат» добился своей первой победы за последние 5 туров в РПЛ.

33-летний полузащитник «Ахмата» Олег Иванов, признанный лучшим футболистом встречи против «Оренбурга» (2:1), прокомментировал игру своей команды в послематчевом интервью каналу «Матч Премьер».

– «С «Оренбургом» всегда тяжело играть, упорные игры получаются. В конце устроили себе нервотрепку, могли спокойно доигрывать. Это в нашем стиле. Если себе не придумаем, это не мы. Начали активно. Это продиктовано положением в турнирной таблице. Стараемся играть в активный футбол и прессинговать», – сказал Иванов.

Отметим, что добытая гостевая победа позволила грозненской команде покинуть зону вылета, поднявшись на 13 место после 17-ти сыгранных туров.