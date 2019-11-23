«Спартак-2» ушел от поражения в матче с «Авангардом»

В заключительном перед зимней паузой 25-м туре Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» на своем поле принимал соседей по турнирной таблице – курский «Авангард». Встреча завершилась со счетом 1:1.
В первом тайме усилиями Кирилла Гоцука гости смогли выйти вперед. Несмотря на численное большинство, полученное на 33-й минуте игры после удаления защитника москвичей Даниила Петрунина, подопечные Олега Василенко не смогли удержать победный счет. На 69-й минуте окончательный результат установил Александр Руденко.
Тем самым, нападающий забил свой 13-й мяч в ФНЛ и делит первое место бомбардирской гонке с игроком московского «Торпедо» Иваном Сергеевым.
В таблице первенства ФНЛ московская команда занимает 16-й строчку с 25-ю очками, а «Авангард» находится чуть выше, набрав на одно очко больше (14 место).
«Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева – вторая, Трусова – первая Евгения Медведева показала блестящий прокат на российском этапе Гран-при, но победила все равно Александра Трусова. 16.11.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег «Питтсбург» победил, Малкин не забил. Панарин прервал свою результативную серию Обзор игрового дня НХЛ. 23.11.2019 07:23 Хоккей Трофименко Кирилл Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Бэбкок и Торонто: красиво, но без любви Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отправлен в отставку. Произошло это 20 ноября после того, как команда проиграла шестой матч подряд. 22.11.2019 16:00 Хоккей Федоровский Александр «Красная Машина. Тренер». ФХР презентовала бесплатное мобильное приложение Теперь любой желающий может потренироваться под руководством тренера «Красной Машины». 23.11.2019 14:52 Хоккей Кузютина Елена Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай ЦСКА не хватило двух быстрых голов. Чемпион дожал «Витязь» лишь в овертайме «Ак Барс» со своим блистательным капитаном Данисом Зариповым продолжает сокрушать соперников, лидер снайперской гонки чемпионата Никита Сошников помог «Салавату Юлаеву» одержать победу после двух гостевых поражений, а «Спартак» в Мытищах одолел в буллитной перестрелке «Локомотив». 20.11.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав