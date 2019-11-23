«Спартак-2» ушел от поражения в матче с «Авангардом» Московская команда остается в зоне вылета, располагаясь на 16 месте.

В заключительном перед зимней паузой 25-м туре Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» на своем поле принимал соседей по турнирной таблице – курский «Авангард». Встреча завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме усилиями Кирилла Гоцука гости смогли выйти вперед. Несмотря на численное большинство, полученное на 33-й минуте игры после удаления защитника москвичей Даниила Петрунина, подопечные Олега Василенко не смогли удержать победный счет. На 69-й минуте окончательный результат установил Александр Руденко.

Тем самым, нападающий забил свой 13-й мяч в ФНЛ и делит первое место бомбардирской гонке с игроком московского «Торпедо» Иваном Сергеевым.

В таблице первенства ФНЛ московская команда занимает 16-й строчку с 25-ю очками, а «Авангард» находится чуть выше, набрав на одно очко больше (14 место).