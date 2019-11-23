«Манчестер Юнайтед» может приобрести Ришарлисона Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

Бразильский нападающий Ришарлисон, выступающий за ливерпульский «Эвертон», может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает издание The Mirror, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер манкунианцев Оле Гуннар Сульшер.

В текущем сезоне Ришарлисон принял участие в 12 матчах Премьер-лиги, забил три гола и сделал три результативные передачами.