«Манчестер Юнайтед» может приобрести Ришарлисона - Советский спорт
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23 ноября 2019 16:03ФутболНечаев Юрий

«Манчестер Юнайтед» может приобрести Ришарлисона

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

Бразильский нападающий Ришарлисон, выступающий за ливерпульский «Эвертон», может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает издание The Mirror, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер манкунианцев Оле Гуннар Сульшер.

В текущем сезоне Ришарлисон принял участие в 12 матчах Премьер-лиги, забил три гола и сделал три результативные передачами.

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