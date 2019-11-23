«Манчестер Юнайтед» может приобрести Ришарлисона

Бразильский нападающий Ришарлисон, выступающий за ливерпульский «Эвертон», может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает издание The Mirror, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер манкунианцев Оле Гуннар Сульшер.
В текущем сезоне Ришарлисон принял участие в 12 матчах Премьер-лиги, забил три гола и сделал три результативные передачами.
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