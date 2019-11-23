«Нефтехимик» обыграл «Енисей» в ФНЛ Клуб из Нижнекамска выиграл за счет единственного гола Уридии.

В Казани на стадионе «Рубин» матч «Нефтехимика» и «Енисея» завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Республики Татарстан.

Единственный гол на 66-й минуте забил Мераби Уридия. На 90-й минуте за второе предупреждение был удален полузащитник гостей Константин Савичев.

В промежуточной таблице ФНЛ «Нефтехимик» с 46 очками вышел на четвертое место. «Енисей» находится на 16-й позиции, оставшись с 25 очками.

25-й тур заканчивает осеннюю часть сезона ФНЛ. Турнир возобновится в начале марта следующего года.