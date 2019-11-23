«Чайка» переиграла «Армавир»

В Песчанокопском «Чайка» выиграла у «Армавира» за счет 11-метрового, который на 45-й минуте реализовал Игорь Безденежных. Во втором тайме голов не было, и матч завершился со счетом 1:0.
«Чайка» уходит на зимний перерыв с тремя победами подряд и 36 очками, занимая на данный момент девятое место. «Армавир» – 13-й с 27 очками.
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