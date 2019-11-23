Виллиан может уйти в «Реал» как свободный агент

Контракт Виллиана с лондонским клубом заканчивается 30 июня следующего года, а потому ходит немало слухов по поводу его будущего трансфера.
В испанских СМИ упоминали об интересе к 31-летнему бразильцу со стороны «Барселоны», но у Defensa Central есть информация о том, что представители игрока ведут переговоры и с мадридским «Реалом» тоже.
Виллиан перешел в «Челси» из махачкалинского «Анжи» в конце августа 2013 года за 35,5 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету два гола и три результативные передачи в 11 матчах АПЛ.
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