«Чертаново» на своем поле обыграл «СКА-Хабаровск» Московский клуб победил «СКА-Хабаровск».

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В матче 25-го тура первенства ФНЛ «Чертаново» на своем поле выиграл у «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0. Единственный гол забил на 73-й минуте с пенальти Максим Витюгов.

Таким образом, команда Игоря Осинькина завершила осеннюю часть сезона на четвертом месте с 48 очками. У идущего пятым «Нефтехимика» – 46. Армейцы из Хабаровска занимают восьмую строчку с 37 очками.