«Нижний Новгород» победил в Воронеже

Воронежский «Факел» на своем поле проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:2.
Оба мяча гости забили во второй тайме. На 73-й минуте отличился Павел Голышев, а на 77-й – Александр Ставпец.
«Нижний Новгород» занимает 11-е место с 35 очками. «Факел» замыкает турнирную таблицу, набрав лишь 16 очков. Безвыигрышная серия воронежцев длится пять туров (ничья и четыре безголевых поражения).
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