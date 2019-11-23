«Нижний Новгород» победил в Воронеже Команда Роберта Евдокимова обыграла в гостях «Факел» в 25-м туре ФНЛ.

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Воронежский «Факел» на своем поле проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:2.

Оба мяча гости забили во второй тайме. На 73-й минуте отличился Павел Голышев, а на 77-й – Александр Ставпец.

«Нижний Новгород» занимает 11-е место с 35 очками. «Факел» замыкает турнирную таблицу, набрав лишь 16 очков. Безвыигрышная серия воронежцев длится пять туров (ничья и четыре безголевых поражения).