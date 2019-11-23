«Химки» потеряли очки в Краснодаре

Матч второй команды «Краснодара» с «Химками» завершился вничью 2:2.
«Химки» открыли счет на 24-й минуте стараниями Идриса Умаева, но еще до перерыва хозяева вышли вперед – на 35-й отличился Никита Сергеев, а на 41-й – Арутюн Григорян. От поражения гости из Московской области спаслись благодаря точному удару Камрана Алиева на 85-й минуте.
«Химки» занимают третье место с 50 очками. «Краснодар-2» уходит на зимний перерыв, располагаясь на 12-й позиции с 28 очками.
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