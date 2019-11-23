Эдуардо Докампо: Мастерство Дзюбы решило исход матча - Советский спорт
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23 ноября 2019 18:04Футбол

Эдуардо Докампо: Мастерство Дзюбы решило исход матча

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвел итог выездного матча 17-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1).

- Мы старались, пытались, конечно, были и ошибки, но после забитого нами гол у нас был отрезок, когда могли рассчитывать на большее. Не получилось. А потом мастерство Дзюбы решило исход матча, - цитирует Докампо пресс-служба «Рубина».

Добавим, что после этой игры «Рубин», имея в активе 17 очков, расположился на 14-й строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре казанская команда, продлившая свою серию без побед до пяти матчей, в гостях сыграет против «Ахмата».

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