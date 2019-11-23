«Мордовия» в гостях победила «Балтику» Саранский клуб одержал свою четвертую победу в ФНЛ.

В рамках 25-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» принимала у себя саранскую «Мордовию». Подопечные Марата Мустафина одержали неожиданную победу со счетом 2:0.

На 59-й минуте после розыгрыша углового удара голом отметился защитник гостей Радик Юсупов. А в последней десятиминутке игры вышедший на замену Александр Ермаков смог удвоить преимущество своей команды.

Таким образом, «Мордовия» набирает три очка и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Балтика» не смогла приблизиться к зоне стыковых матчей, опустившись на седьмую строчку.

В следующем туре саранская команда дома примет «СКА-Хабаровск», а «Балтика» сыграет с «Нижним Новгородом».