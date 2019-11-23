«Ювентус» победил «Аталанту», Игуаин забил два гола «Аталанта» забила первой, но все равно уступила чемпиону в 13-м туре серии А.

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Матч «Аталанта» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Нападающий туринцев Гонсало Игуаин отметился дублем и голевой передачей.

У бергамцев был отличный шанс открыть счет еще на 17-й минуте. Муса Барроу отправился бить пенальти и направил мяч перекладину. Тем не менее, во втором тайме (на 56-й минуте) Робин Госенс таки вывел команду Джан Пьеро Гасперини вперед.

Вот только концовка матча осталась за «Ювентусом». Аргентинец Игуаин забил дважды на 74-й и 82-й минуте, а на второй добавленной минуте отметился голевой передачей на своего соотечественника Пауло Дибалу.

«Старая синьора» продлила победную серию до четырех матчей и продолжает лидировать с 35 очками. «Аталанта» занимает пятую позицию, имея 22 очка.

Идущий на втором месте «Интер» сегодня в 22:45 по московскому времени сыграет в гостях у «Торино».