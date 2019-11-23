«Ливерпуль» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» благодаря голам Мане и Фирмино

В составе «мерсисайдцев» голами отметились Садио Мане (49-я минута) и Роберто Фирмино (85). У хозяев поля отличился Уилфрид Заха (82).

После этой игры «Ливерпуль» набрал 37 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Кристал Пэлас», имея в активе 15 очков, занимает 14-е место.

В следующем туре «Ливерпуль», продливший свою серию без поражений в АПЛ до 13 матчей, на своем поле сыграет против «Брайтона», а «Кристал Пэлас», потерпевший четвертое поражение в пяти последних встречах чемпионата, в гостях встретится с «Бернли».