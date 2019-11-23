«Бетис» одержал волевую победу над «Валенсией» Победа была одержана в компенсированное время.

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В матче 14-го тура чемпионата Испании «Бетис» победил «Валенсию» со счетом 2:1.

В составе хозяев голы забили бывшие игроки «летучих мышей» – Серхио Каналес и Хоакин, забившие на 37-й и 94-й минутах соответственно. За «Валенсию» результативным ударом отметился уругвайский нападающий Макси Гомес.

«Бетис» поднялся на 14-е место, набрав 16 очков. «Валенсия» остается на десятой строчке с 20 очками.

Следующий тур севильская команда сыграет с «Мальоркой», а его сегодняшний соперник – с «Вильярреалом».