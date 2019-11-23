В Воронеже фанаты били футболистов прямо на поле (видео)

Воронежская команда сегодня проиграла на своем поле «Нижнему Новгороду» со счетом 0:2 в домашнем матче 25-го тура. На зимний перерыв «Факел» ушел, занимая последнее 20-е место и набрав лишь 16 очков.
После игры несколько фанатов выразили недовольство такой турнирной ситуацией, выбежав на поле и устроив драку с футболистами. Потасовка попал в прямой эфир трансляции на «Яндексе».
«Факел» не может выиграть на своем поле с 3 августа, когда обыграл «Мордовию» со счетом 2:1.
В середине октября в команде произошла смена главного тренера. Преемником Сергея Оборина стал Владимир Бесчастных, однако это не помогло воронежцам подняться с последнего места. При Бесчастных они набрали лишь четыре очка в восьми матчах.
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