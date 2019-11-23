«Лион» на своем поле обыграл «Ниццу» Футболисты «Лиона» одержали победу над «Ниццей» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции со счетом 2:1.

В составе хозяев поля голами отметились Жефф Рен-Аделед (10-я минута) и Мусса Дембеле (28). У гостей отличился Каспер Дольберг (78).

Отметим, что на 34-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник «Лиона» Фернандо Марсал, а на 86-й с поля был удален защитник «Ниццы» Патрик Бюрнер.

После этой игры «Лион» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Ницца» с 17 очками расположилась на 14-м месте.

Добавим, что в следующем матче «Лион» 27 ноября на выезде сыграет против «Зенита», в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.