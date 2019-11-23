«Лудогорец» победил в центральном матче чемпионата Болгарии накануне поездки в Москву Соперник ЦСКА по Лиге Европы на своем поле обыграл «Локомотив» из Пловдива.

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Матч 17-го тура чемпионата Болгарии завершился со счетом 2:1 в пользу «Лудогорца».

Команда из Разгрграда на своем поле пропустила первой от «Локомотива», но еще до перерыва вышла вперед. Полузащитник гостей Ален Ожболт открыл счет на 11-й минуте, но благодаря точным ударам Марселиньо и Джоди Лукоки «Лудогорец» продлил свою победную серию в национальном чемпионате до десяти матчей. Марселиньо забил на 15-й минуте, Лукоки – на 31-й.

Клуб из Разграда лидирует в чемпионате Болгарии, набрав 45 очков в 15 матчах. Пловдивский «Локомотив» с 36 очками – в данный момент ближайший преследователь сильнейшей команды страны.

Свой следующий матч «Лудогорец» проведет 28 ноября в гостях у московского ЦСКА в рамках группового турнира Лиги Европы.