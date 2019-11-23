В МВД считают, что в Воронеже на футболе драки не было Правоохранители заявили, что после матча ФНЛ «Факел» – «Нижний Новгород» имела место словесная перепалка.

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Матч 25-го тура первенства ФНЛ «Факел» – «Нижний Новгород» завершился со счетом 0:2. После финального свистка на поле воронежского стадиона выбежали несколько зрителей и устроили драку с футболистами команды хозяев. Кадры этой потасовки попали в видеотрансляцию «Яндекса».

Диктор стадиона обратился к фанатам с призывом «прекратить безобразие». В происходящее пришлось вмешаться стюардам и сотрудникам полиции, которые вывели болельщиков с поля.

Тем не менее, в МВД считают, что между участниками конфликта была лишь словесная перепалка. Информагентство «РИА Новости» получило официальный комментарий в главном управлении МВД России по Воронежской области.

«Конфликт произошел после финального свистка, на поле выбежали два болельщика. Драки не было, была словесная перепалка. Заявлений от футболиста и болельщиков не поступало. В отдел был доставлен один болельщик, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований)», – сообщили в главном управлении МВД России по Воронежской области.

В Воронеже душевно pic.twitter.com/lvDPRZVu7Y — Руслан Абушкин (@abushkin) November 23, 2019

«Факел» после 25 туров с 16 очками занимает последнее место в первенстве ФНЛ.