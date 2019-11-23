«Базель» проиграл «Серветту» перед визитом на юг России Соперник «Краснодара» по Лиге Европы упустил возможность возглавить чемпионат Швейцарии.

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Матч 15-го тура чемпионата Швейцарии «Серветт» – «Базель» завершился со счетом 2:0. В составе хозяев отличились Мирослав Стеванович и Коро Коне на седьмой и 90-й минутах соответственно.

Поражение в Женеве помешало «Базелю» выйти на первое место в швейцарской суперлиге. У команды Марселя Коллера осталось 30 очков. У лидера и действующего чемпиона «Янг Бойз» 31 и матч в запасе. Завтра 24 ноября клуб из Берна сыграет в гостях у «Сьона».

Матч группового турнира Лиги Европы «Краснодар» – «Базель» состоится в четверг 28 ноября.