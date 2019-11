Хосеп Гвардиола: У Агуэро все не очень хорошо Главный тренер «Манчестер Сити» пообщался с журналистами после победы над «Челси» в АПЛ.

Команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Челси» со счетом 2:1, проигрывая по ходу встречи. После игры главный тренер «Манчестер Сити» дал интервью для Match of the Day, программы телеканала BBC One.

«Челси» – невероятная команда, однако мы знали, как обыграть их, – отметил каталонец. – Это был типичный матч лидеров. Наша четверка защитников отработала хорошо, а в самый трудный момент матча мы забили на контратаке. Выделил бы игру Фернандиньо в обороне, ведь после матча с «Ливерпулем» говорили, что он вообще не умеет защищаться. Что касается травмы Агуэро, то мы узнаем точный диагноз только завтра. На первый взгляд – все не очень хорошо».

Серхио Агуэро был заменен на 76-й минуте, уступив свое место на поле Габриэлу Жезусу. «Манчестер Сити» следующий матч в чемпионате Англии проведет 30 ноября в гостях у «Ньюкасла».